UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число умерших от COVID в мире превысило 4 млн человек, - Reuters

Автор: Мария Кучерявец

За период пандемии количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило отметку в 4 млн человек. Из них почти половина смертей была зафиксирована в течение последних пяти месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

"Более чем за год число погибших от COVID-19 достигло 2 млн человек. Однако последующие 2 млн смертей были зарегистрированы всего за последние 166 дней",- говорится в сообщении.

По подсчетам агентства, пять ведущих стран мира лидируют по количеству летальных исходов от COVID-19.

Так, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Россия и Мексика - составляют около 50% всех смертей в мире.

В то же время Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют высокие показатели смертности при высоком количестве выздоравливающих.

Напомним, что в апреле глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Добавим, что тогда речь шла о динамике, которая была зафиксирована в первые 5 месяцев пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавируспандемиямирпреступления