Число умерших от COVID в мире превысило 4 млн человек, - Reuters

"Более чем за год число погибших от COVID-19 достигло 2 млн человек. Однако последующие 2 млн смертей были зарегистрированы всего за последние 166 дней",- говорится в сообщении.

По подсчетам агентства, пять ведущих стран мира лидируют по количеству летальных исходов от COVID-19.

Так, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Индия, Россия и Мексика - составляют около 50% всех смертей в мире.

В то же время Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют высокие показатели смертности при высоком количестве выздоравливающих.