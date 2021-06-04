COVAX на межі провалу. У ВООЗ заявили, що їм не вистачає вакцин від COVID

Як розповів Ейлвард, який є координатором COVAX, в рамках механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Але, як наголосив представник ВООЗ, це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося.

Він зазначив, що багаті країни обіцяли надати COVAX близько 150 млн доз, окрім тих, які механізм отримує на пожертвувані кошти, але це не вирішить проблему.

"Ми готуємося до провалу, якшо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мала увага приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл", - сказав Ейлвард.

Інша проблема, за словами представника ВООЗ, полягає в тому, що для того, щоб до кінця цього року вакцинувати не менше 30-40% населення світу, потрібно провакцинувати ще 250 млн людей "у період з цього моменту до кінця вересня".