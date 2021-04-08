У COVAX заявили, що доставили вакцини вже більш ніж в 100 країн
Глобальна ініціатива COVAX повідомила про постачання вакцин від коронавіруса в 102 країни світу. Всього доставили майже 38,4 мільйона доз.
Про це пише Reuters.
У заяві йдеться, що вакцини COVAX використовують на шести континентах через шість тижнів після початку поставок.
Програма надає допомогу країнам з низьким рівнем доходу, дозволяючи їм в першу чергу робити щеплення медичним працівникам і людям з групи ризику, навіть якщо їх урядам не вдалося отримати вакцини від виробників.
Раніше глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників.
Зазначимо, що Україна поки не отримала вакцину від COVAX. Очікується, що до кінця травня Україна отримає партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX. У загальній складності по цьому механізму виділять Україні 1,7 млн доз.