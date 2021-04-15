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COVID-19 з часом стане сезонним захворюванням, - експерт ВООЗ

Автор: Мілан Лєліч, Андрій Василюк

З часом коронавірусна хвороба COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена зміниться. Інфекція, скоріш за все, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

Таку думку висловила епідеміолог, експерт ВООЗ щодо реагування на біологічні загрози Наталія Виноград, йдеться в матеріалі РБК-Україна "COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу".

"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона РБК-Україна.

За словами Виноград, "ковід" з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Нещодавно голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Також Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

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