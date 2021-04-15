COVID-19 з часом стане сезонним захворюванням, - експерт ВООЗ

З часом коронавірусна хвороба COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена зміниться. Інфекція, скоріш за все, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона РБК-Україна.

За словами Виноград, "ковід" з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.