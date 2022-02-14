COVID йде на спад. Ляшко заявив про стабілізацію ситуації на тиждень раніше

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що за минулий тиждень було зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.

"До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.



"При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду", - підкреслив глава МОЗ.



Водночас, за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+51%). Лідер приросту нових випадків минулого тижня Запорізька область на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+50 % проти 109 %).



"За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі, порівняно з "Дельта"-хвилею, та вдвічі, порівняно з середнім значенням у 2020 році", - резюмував Ляшко.