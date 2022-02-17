COVID-сертифікат не генерується. У Мінцифри дали роз'яснення: кого це стосується

У Мінцифри проінформували про доопрацювання технічних питань, через які могли виникнути проблеми під час генерування COVID-сертифікату. У відомстві закликали зробити новий запит на оформлення документа для всіх тих, хто зіткнувся з подібними складнощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Закінчили технічні та організаційні доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення та про одужання. Якщо у вас були проблеми з генерацією - зробіть новий запит на отримання", - написав він.

Нагадаємо, в Україні щеплені бустерною дозою вакцини від коронавірусу можуть отримати COVID-сертифікат. Документ можна згенерувати у додатку "Дія".

Додамо, у МОЗ уточнили терміни введення бустерної дози вакцини, там зазначають, що вона має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої.