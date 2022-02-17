COVID-сертификат не генерируется. В Минцифры дали разъяснение: кого это касается

В Минцифры проинформировали о доработке технических вопросов, которые могли возникнуть проблемы во время генерирования COVID-сертификата. В ведомстве призвали сделать новый запрос на оформление документа для всех тех, кто столкнулся с подобными сложностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Закончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и о выздоровлении. Если у вас были проблемы с генерацией - сделайте новый запрос на получение", - написал он.

Напомним, в Украине привиты бустерной дозой вакцины от коронавируса могут получить COVID-сертификат. Документ можно сгенерировать в приложении "Дія".

Добавим, в Минздраве уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.