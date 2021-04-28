COVID в Україні: рівень госпіталізацій перевищено в 11 областях

В Україні в 11 областях залишається перевищеним рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом . При цьому за добу ситуація прийшла в норму у Волинській та Рівненській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я .

Так, перевищені госпіталізації в Дніпропетровській (68 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Донецькій (63,8), Житомирській (71,4), Луганській (60,7), Миколаївській (64,9), Полтавській (62,3), Сумській (77,3), Харківській (62,6), Хмельницькій (95,5), Черкаській (74,8) і Чернігівській (70,6) областях. У Києві цей показник становить 53,5.

Станом на 28 квітня в Україні продовжують перебувати 10 регіонів у "червоній" зоні: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. "Жовтими" є Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта знаходяться в" помаранчевій " зоні.

У "червоній" зоні вводиться жорсткий локдаун - зокрема, закриваються ТРЦ, театри, кафе і ресторани працюють на винос або доставку.