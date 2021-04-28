COVID в Украине: уровень госпитализаций превышен в 11 областях

В Украине в 11 областях остается превышенным уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом . При этом за сутки ситуация пришла в норму в Волынской и Ровенской областях.

Так, превышены госпитализации в Днепропетровской (68 при норме 60 на 100 тысяч населения), Донецкой (63,8), Житомирской (71,4), Луганской (60,7), Николаевской (64,9), Полтавской (62,3), Сумской (77,3), Харьковской (62,6), Хмельницкой (95,5), Черкасской (74,8) и Черниговской (70,6) областях. В Киеве этот показатель составляет 53,5.

По состоянию на 28 апреля в Украине продолжают находиться 10 регионов в "красной" зоне: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. "Желтыми" являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой" зоне.

В "красной" зоне вводится жесткий локдаун - в частности, закрываются ТРЦ, театры, кафе и рестораны работают на вынос или доставку.