COVID-вакцинація в Україні: в одній з областей за добу не зробили жодного щеплення

В Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою - 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони .

Найбільше щеплень першою дозою вакцини за добу зробили в Києві (1602), Закарпатській (1337), Донецькій (1233), Львівській (1147) і Хмельницькій (1036) областях. З початку кампанії першу дозу отримали вже 918 162 особи.

Серед лідерів за темпами вакцинації другою дозою за добу Київ (647), Київська (498), Полтавська (397), Рівненська (348) і Дніпропетровська (346) області. Уже повний курс вакцинації отримали 8358 осіб. При цьому в Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення другою дозою.