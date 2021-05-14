COVID-вакцинация в Украине: в одной из областей за сутки не сделали ни одной прививки

В Украине за вчера, 13 мая, от коронавируса привили первой дозой 17 057 человек, второй дозой - 4530. При этом в Херсонской области не сделали ни одной прививки от COVID-19.

Больше всего прививок первой дозой вакцины за сутки сделали в Киеве (1602), Закарпатской (1337), Донецкой (1233), Львовской (1147) и Хмельницкой (1036) областях. С начала кампании первую дозу получили уже 918 162 человека.

Среди лидеров по темпам вакцинации второй дозой за сутки Киев (647), Киевская (498), Полтавская (397), Ровенская (348) и Днепропетровская (346) области. Уже полный курс вакцинации получили 8358 человек. При этом в Луганской и Закарпатской областях до сих не сделали ни одной прививки второй дозой.