Данія планує розпочати виробництво COVID-вакцин у 2022 році

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія має намір почати виробництво вакцин від коронавірусу у 2022 році. За її словами, через кілька тижнів буде оголошено тендер.
Про це повідомляє Reuters.
"Як кожен може бачити, читати, відчувати і чути, нам потрібно більше вакцин. Ось чому нам потрібно налагодити виробництво", - заявила прем'єр.
Фредеріксен зазначила, що новий завод з виробництва COVID-вакцин буде належати і експлуатуватися приватним сектором.
"Ми хотіли б забезпечити більшу безпеку поставок вакцин на данській землі. Ми розглядаємо вакцини як частину загальної готовності Данії і, отже, як критично важливу інфраструктуру", - підкреслила прем'єр Данії.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна планує розробити власну вакцину від коронавірусу. Вже є два кандидати, яким можуть довірити розробку препарату.
Крім того, в Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини від коронавірусу COVIRAN Bereket. Так, в країні хочуть прискорити темпи вакцинації.