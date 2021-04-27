Данія планує розпочати виробництво COVID-вакцин у 2022 році

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія має намір почати виробництво вакцин від коронавірусу у 2022 році. За її словами, через кілька тижнів буде оголошено тендер.

"Як кожен може бачити, читати, відчувати і чути, нам потрібно більше вакцин. Ось чому нам потрібно налагодити виробництво", - заявила прем'єр.

Фредеріксен зазначила, що новий завод з виробництва COVID-вакцин буде належати і експлуатуватися приватним сектором.

"Ми хотіли б забезпечити більшу безпеку поставок вакцин на данській землі. Ми розглядаємо вакцини як частину загальної готовності Данії і, отже, як критично важливу інфраструктуру", - підкреслила прем'єр Данії.