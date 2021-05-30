У Делі 40 дітей осиротіли через COVID-19: втратили обох батьків

Щонайменше 40 дітей у столиці Індії Делі стали сиротами через коронавірус. Про це повідомили органи з прав дитини.
Про це пише Тһе Рrint.
Комісія із захисту прав дитини в Делі оголосила дані про те, якої шкоди завдав коронавірус молодому поколінню.
"Ми відстежили 40-41 дитину в Делі, яка втратила обох батьків в результаті пандемії", - повідомив голова Комісії Анураг Кунду виданню.
Кунду
Нагадаємо, в Індії відзначають нерівність у розподілі вакцин. Це означає, що незаможним жителям країни вакцину отримати складніше.
Раніше повідомлялося, що в Індії пацієнти з коронавірусом страждають від"чорного грибка". Це небезпечна хвороба, яка калічить людей та забирає життя.