В Дели 40 детей осиротели из-за COVID-19: потеряли обоих родителей

По меньшей мере 40 детей в столице Индии Дели стали сиротами из-за коронавируса. Об этом сообщили органы по правам ребенка.
Об этом пишет Тhe Рrint.
Комиссия по защите прав ребенка в Дели озучила данные о том, какой ущерб нанес коронавирус подрастающему поколению.
"Мы отследили 40-41 ребенка в Дели, которые потеряли обоих родителей в результате пандемии", - сообщил председатель Комиссии Анураг Кунду изданию.
Кунду
Напомним, в Индии отмечают неравенство в распределении вакцин. Это значит, что малоимущим жителям страны вакцину получить сложнее.
Ранее сообщалось, что в Индии пациенты с коронавирусом страдают от "черного грибка". Это опасная болезнь, которая калечит людей и забирает их жизни.