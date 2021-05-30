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В Дели 40 детей осиротели из-за COVID-19: потеряли обоих родителей

Автор: Наталья Скороход

По меньшей мере 40 детей в столице Индии Дели стали сиротами из-за коронавируса. Об этом сообщили органы по правам ребенка.

Об этом пишет Тhe Рrint.

Комиссия по защите прав ребенка в Дели озучила данные о том, какой ущерб нанес коронавирус подрастающему поколению.

"Мы отследили 40-41 ребенка в Дели, которые потеряли обоих родителей в результате пандемии", - сообщил председатель Комиссии Анураг Кунду изданию.

Кунду

Напомним, в Индии отмечают неравенство в распределении вакцин. Это значит, что малоимущим жителям страны вакцину получить сложнее.

Ранее сообщалось, что в Индии пациенты с коронавирусом страдают от "черного грибка". Это опасная болезнь, которая калечит людей и забирает их жизни.

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