Дитячі COVID-сертифікати з'явились у "Дії": як отримати документ

Діти від 12 років, які отримали принаймні одну вакцини від коронавірусу, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Для цього одному з батьків необхідно додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.
За його словами, перш ніж генерувати такі сертифікати, необхідно оновити "Дію" до останньої версії:
Міністр зазначив, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою ID-картки або біометричного паспорта.
Нагадаємо, сьогодні в Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії", де громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.
Додамо, що в "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту.