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Дитячі COVID-сертифікати з'явились у "Дії": як отримати документ

Автор: Марія Кучерявець

Діти від 12 років, які отримали принаймні одну вакцини від коронавірусу, можуть отримати цифровий COVID-сертифікат. Для цього одному з батьків необхідно додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

За його словами, перш ніж генерувати такі сертифікати, необхідно оновити "Дію" до останньої версії:

  • для iOS - це 3.0.18;
  • для Android - 3.0.14.

Як отримати дитячий COVID-сертифікат

  • авторизуватися в "Дії";
  • додати в "Дію" свідоцтво про народження дитини;
  • у меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";
  • сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із документами дорослого.

Міністр зазначив, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою ID-картки або біометричного паспорта.

Нагадаємо, сьогодні в Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії", де громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.

Додамо, що в "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту.

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