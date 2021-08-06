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У Дніпропетровській області зафіксували три випадки "Дельта"-штаму коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області зафіксували три випадки захворювання штамом коронавірусу "Дельта". Також в області фіксують збільшення кількості хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Міст Дніпро".

Ситуацію прокоментувала завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ" Олена Кузьменко.

"Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, це пов'язано з циркуляцією на території області Covid-19 штаму "Дельта", - сказала вона.

Випадки "Дельта"-штаму були зафіксовані в Солонянському районі та Нікополі.

Раніше в Тернопільській області підтвердили випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". Таких хворих більше 50.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.

У МОЗ назвали регіони, в яких він поширюється найшвидше.

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