У Дніпропетровській області зафіксували три випадки "Дельта"-штаму коронавірусу

У Дніпропетровській області зафіксували три випадки захворювання штамом коронавірусу "Дельта". Також в області фіксують збільшення кількості хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Міст Дніпро".
Ситуацію прокоментувала завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ" Олена Кузьменко.
"Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, це пов'язано з циркуляцією на території області Covid-19 штаму "Дельта", - сказала вона.
Випадки "Дельта"-штаму були зафіксовані в Солонянському районі та Нікополі.
Раніше в Тернопільській області підтвердили випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". Таких хворих більше 50.
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.
У МОЗ назвали регіони, в яких він поширюється найшвидше.