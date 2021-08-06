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В Днепропетровской области зафиксировали три случая "Дельта"-штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост Днепр".

Ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елена Кузьменко.

"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", - сказала она.

Случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.

Ранее в Тернопольской области подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта". Таких больных больше 50.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.

В Минздраве назвали регионы, в которых он распространяется быстрее всего.

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