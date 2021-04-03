Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин

Жорсткий карантин з сьогоднішнього дня почав діяти в Запоріжжі. Також локдаун ввели у Миколаєві.

Які нові обмеження діють в цих містах, в матеріалі РБК-Україна.

Миколаїв

З 3 квітня у місті дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрили торгові ярмарки і вуличні майданчики, у тому числі - торгівлю з автотранспортних засобів і причепів. Учні 1-11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім говорив, якщо COVID-статистика не покращиться, то з наступних вихідних повністю зупинять громадський транспорт.

Запоріжжя

Місцева влада прийняла рішення ввести сьогодні посилений карантин через ситуацію з коронавірусом. У місті заборонено:

закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;

проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);

роботу кінотеатрів та інших закладів культури;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;

діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Разом з тим, у Запоріжжі громадський транспорт продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць. Очне навчання в 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.