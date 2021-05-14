Епідеміолог прогнозує зниження випадків COVID-19 через сезонність інфекції

Як зазначила Мухарська, карантинні заходи в Україні відіграли вирішальну роль у скороченні випадків COVID-19.

За її словами, зараз люди повернулися після свят, і тому йде деяке зростання випадків, хоча вон і не піднімається до тих рівнів, як до локдауну.

"Але враховуючи, що це все - таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, захворюваність буде поступово зменшуватися", - сказала вона.

Лікар-епідеміолог нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають. "Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижча, ніж в осінньо-зимовий період", - зазначила вона.

За її словами, нові штами можуть збільшити число заражених, проте не радикально. "Захворюваність буде підтримуватися, але не на таких високих цифрах, як це було взимку", - додала вона.