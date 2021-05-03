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Скільки українців перехворіли на COVID-19: дані опитування відрізняються від офіційних

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 16:28
Скільки українців перехворіли на COVID-19: дані опитування відрізняються від офіційних Фото: заразитися коронавірусною інфекцією могли більше українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 65% опитаних українців відповіли, що не хворіли COVID-19, а 29% - що хворіли. З тих, хто вважає, що хворів, 17% робили тест, 12% - відчували симптоми.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Скільки українців перехворіли на COVID-19: дані опитування відрізняються від офіційних

Як зазначається в повідомленні, дані свідчать, що в Україні хворих COVID-19 було більше, ніж за офіційною статистикою.

Скільки українців перехворіли на COVID-19: дані опитування відрізняються від офіційних

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто повідомив, що на 16 квітня за офіційною статистикою перехворіли на COVID-19 приблизно 2 млн українців.

За даними опитування КМІС перехворіли 29.1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами.

"Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою", - сказав він.

Якщо прийняти до уваги, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, то хворих в Україні може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

На думку Паніотто, це не може бути пов'язано з нещирістю респондентів, оскільки вони не мають мотивації казати про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було.

"Я не знаю протоколів збору інформації про випадки COVID, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки COVID і ці дані не потрапляють до централізованої системи?" - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у березні 2021 року ключовими проблемами країни українці вважали військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%).

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