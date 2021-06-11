У ЄС остаточно затвердили COVID-сертифікат. Чи отримуватимуть його українці

Вказано, що остаточно ковідні сертифікати увійдуть у обіг 1 липня.

Види COVID-сертифікатів Євросоюзу

Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або видужання від коронавірусу. Щодо кожної вакцинації, тесту чи видужання безкоштовно видаватимуть окремий сертифікат.

При цьому сертифікат негативного тесту видаватимуть лише для ПЛР і антиген-тестів.

Вказано, що підтвердити імунітет можна буде лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Строк його дії - 180 днів. Тести на антитіла не будуть основою для видачі сертифікату. Щоправда, регламент передбачає таку можливість на майбутнє, якщо для цього буде достатньо наукових даних.

Діяти сертифікати будуть у 31 країні: 27 країнах Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об'єднання, але є частиною Шенгенської зони.

Для яких вакцин у ЄС видаватимуть COVID-сертифікати

Передусім видаватимуть сертифікати для зареєстрованих у ЄС вакцин:

BioNTech/Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca (в тому числі і виробництва Південної Кореї).

Johnson & Johnson.

Зазначається, що кожна держава ЄС і Шенгену зможе на свій розсуд видавати та приймати сертифікати й для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я до використання в умовах надзвичайної ситуації. Крім чотирьох допущених у ЄС, у ньому зараз міститься й індійський аналог AstraZeneca Covishield, а також дві китайські вакцини - Sinopharm і Sinovac. Остання також застосовується в Україні.

При цьому російська вакцина "Спутник V" поки не отримала вердикту ні ВООЗ, ні європейського регулятора EMA. Вони очікують надання РФ усієї необхідної інформації та проводять необхідні перевірки.

Кожна держава, якщо захоче, зможе видавати сертифікати й на вакцини, котрі отримали тимчасовий дозвіл на національному рівні. Угорщина уже кілька місяців використовує "Спутник V". Однак кожна держава для себе буде вирішувати, чи визнавати ці свідоцтва.

СOVID-сертифікат ЄС. Яким він буде

Документ можна буде отримати як у цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанту необхідно завантажити окремий додаток, де він буде зберігатися. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок. У Німеччині мобільний додаток називається CovPass. Запустили його 10 червня. У старому додатку Corona-Warn-App також з'явиться функція завантаження сертифікатів.

Хто видаватиме ковід-сертифікат, також залежатиме від держави. Очікується, що таке свідоцтво, наприклад, можна буде отримувати в клініках і центрах вакцинації після щеплення. У Німеччині цей документ видаватимуть також лікарські кабінети та аптеки.

У сертифікаті будуть вказувати дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про того, хто його видав.

Підкреслюється, що головним елементом документа буде QR-код. За його допомогою будуть перевіряти автентичність сертифіката. Зробити це зможуть лише уповноважені особи. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, вирішуватиме кожна держава. Згідно з регламентом, перевірку будуть здійснювати в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Для взаємного визнання сертифікатів між різними країнами Єврокомісія створила портал, через який будуть передавати ключі для перевірки сертифікатів. При цьому передача персональних даних через нього заборонена. До цієї системи підключилися 12 країн.

Підкреслюється, що держави ЄС під час переговорів з Європарламентом наполягли на внесенні такого тексту у ковідне свідоцтво: "Цей сертифікат не є проїзним документом... Перед подорожжю перевірте, будь ласка, у місці вашого призначення чинні заходи охорони громадського здоров'я і пов'язані з ними обмеження".

Чи доступне отримання сертифікатів для громадян України

Рада ЄС затвердила два регламенти. Один запроваджує COVID-сертифікати для громадян країн Євросоюзу та Шенгену. Другий поширює їхню дію на громадян третіх країн, які проживають у ЄС і Шенгені або ж легально в'їхали туди з будь-якою метою, наприклад, для туристичної подорожі. Їм також видаватимуть сертифікат.

Тобто повністю вакциновані українці, приїхавши до ЄС, зможуть попросити видати їм сертифікат. Для цього їм треба буде надати "надійний доказ" щеплення.

Передбачений і другий варіант. Визнаватися будуть і видані третіми країнами сертифікати. Для цього Єврокомісія повинна буде підтвердити, що система їхньої видачі та перевірки сумісна з європейською.