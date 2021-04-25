В ЄС планують досягти колективного імунітету від COVID вже до середини літа

Європейська комісія поставила за мету прищепити 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа, базуючись на значному збільшенні поставок вакцин для пришвидшення процесу вакцинації.

"Ми впевнені, що зможемо виготовити достатню кількість вакцин для досягнення мети колективного імунітету, а це означає, що до середини липня може бути щеплено 70% дорослого населення", - заявив комісар.

Раніше цього тижня Європейська Комісія заявила, що розраховує укласти найбільшу у світі угоду про постачання вакцин протягом декількох днів, забезпечивши до 1,8 мільярда доз COVID-вакцини Pfizer на період 2021-2023.

Бретон заявив, що у другому кварталі очікується надходження понад 400 мільйонів доз. "Держави-члени повинні бути готові пришвидшити щеплення", - сказав він.

Він додав, що виробництво вакцин у Європі подвоюється щомісяця на 53 виробничих потужностях, і що до кінця року річна виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз, за збільшення виробничих ліній.