Київська область може вийти з "червоної" зони карантину, - Кабмін

За його словами, Вінницька область перебуває в "червоній" зоні.

"Для того, щоб територія перейшла у відповідну зону потрібно рішення державної комісії ТЕБ і НС. Ми не отримували такого звернення від МОЗ (про вихід Вінницької області з "червоної" зони, - ред.). Вінницька та Київська області - ті регіони, які можуть перейти з "червоної" зони в "жовту", - заявив Немчінов.

Зазначимо, що на сайті МОЗ вчора з'явилась інформація, що Вінницька область перейшла в "жовту" зону карантину. До цього вона була в "помаранчевій" зоні.

Раніше в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки заявили, що до кінця тижня можуть вийти ще 7 областей з "червоної" зони карантину.