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Ще в двох областях України нормалізувався рівень захворюваності

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 09:32
Ще в двох областях України нормалізувався рівень захворюваності Фото: рівень госпіталізацій прийшов в норму у Волинській та Харківській областях(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні нормалізувалася ситуація з госпіталізаціями пацієнтів з COVID-19 ще в двох областях. Перевищено рівень госпіталізацій зараз лише у восьми регіонах.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в норму прийшли показники у Волинській та Харківській областях. Зараз тут рівень госпіталізацій становить 58 і 58,3 відповідно при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Перевищеними показники залишаються у Хмельницькій (84,7), Сумській (71,5), Черкаській (69), Житомирській (66,9), Дніпропетровській (65,6), Чернігівській (64,3) Донецькій (61,9) та Луганській (60,1) областях.

При цьому в Україні в жодному з регіонів не перевищено показник заповненості лікарняних ліжок з киснем.

Зазначимо, вчора в Україні розширили "жовту" зону карантину до семи регіонів - туди внесли Вінницьку область. "Червоними" залишаються Київ (до 1 травня), Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нагадаємо, за вчора в Україні 10 072 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали понад 20 тисяч пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що в країні вже прищепили другою дозою вакцини 130 осіб.

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