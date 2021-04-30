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Еще в двух областях Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 09:32
Еще в двух областях Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций Фото: уровень госпитализаций пришел в норму в Волынской и Харьковской областях (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине нормализировалась ситуация с госпитализациями пациентов с COVID-19 еще в двух областях. Превышен уровень госпитализаций сейчас лишь в восьми регионах.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в норму пришли показатели в Волынской и Харьковской областях. Сейчас здесь уровень госпитализаций составляет 58 и 58,3 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения.

Превышенными показатели остаются в Хмельницкой (84,7), Сумской (71,5), Черкасской (69), Житомирской (66,9), Днепропетровской (65,6), Черниговской (64,3) Донецкой (61,9) и Луганской (60,1) областях.

При этом в Украине ни в одном из регионов не превышен показатель заполненности больничных коек с кислородом.

Отметим, вчера в Украине расширили "желтую" зону карантина до семи регионов - туда внесли Винницкую область. "Красными" остаются Киев (до 1 мая), Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, за вчера в Украине 10 072 новых случая коронавируса. При этом выздоровели более 20 тысяч пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в стране уже привили второй дозой вакцины 130 человек.

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