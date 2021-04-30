Еще в двух областях Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций

В Украине нормализировалась ситуация с госпитализациями пациентов с COVID-19 еще в двух областях. Превышен уровень госпитализаций сейчас лишь в восьми регионах.

Так, в норму пришли показатели в Волынской и Харьковской областях. Сейчас здесь уровень госпитализаций составляет 58 и 58,3 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения.

Превышенными показатели остаются в Хмельницкой (84,7), Сумской (71,5), Черкасской (69), Житомирской (66,9), Днепропетровской (65,6), Черниговской (64,3) Донецкой (61,9) и Луганской (60,1) областях.

При этом в Украине ни в одном из регионов не превышен показатель заполненности больничных коек с кислородом.

Отметим, вчера в Украине расширили "желтую" зону карантина до семи регионов - туда внесли Винницкую область. "Красными" остаются Киев (до 1 мая), Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.