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Ще одна область стала відповідати "помаранчевій зоні". Таких вже п'ять

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Київ, Неділя 26 вересня 2021 09:16
Ще одна область стала відповідати "помаранчевій зоні". Таких вже п'ять Фото: в Україні погіршується ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 26 вересня 2021 року п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Фото: ситуація з COVID в областях України (moz.gov.ua)

Відзначимо, в "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень "жовтої" зони, то в ній забороняється очне навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Крім того, накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.

Нагадаємо, місцева влада вже перевела Дніпропетровську область в "помаранчеву" зону адаптивного карантину.

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