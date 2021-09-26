Ще одна область стала відповідати "помаранчевій зоні". Таких вже п'ять

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Фото: ситуація з COVID в областях України (moz.gov.ua)

Відзначимо, в "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Що стосується обмежень "жовтої" зони, то в ній забороняється очне навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Крім того, накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Вони не поширюються, якщо заклад обслуговує вакцинованих від COVID і сам має 80% щеплених працівників.