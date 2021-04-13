Цього тижня в Україну мають доставити вакцину Pfizer, - Степанов

Цього тижня в Україну мають доставити 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer . Поставка очікується в рамках ініціативи COVAX.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу.

Він зазначив, що від COVAX Україна має отримати загалом 8 млн доз вакцини від коронавірусу. І поставка від Pfizer стане першою в рамках ініціативи.

"Ми очікуємо на цьому тижні вакцину компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX", - заявив Степанов.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX будуть вже цього тижня.

Передбачається, що перші 117 тисяч доз Pfizer підуть на щеплення для персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Після цього Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та прикордонники.

Зазначимо, вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.