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На этой неделе в Украину должны доставить вакцину Pfizer, - Степанов

Автор: Андрей Василюк

На этой неделе в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом министр здравоохранения'я Максим Степанов сказал на брифинге.

"Мы ожидаем на этой неделе вакцину компании Pfizer. Это 117 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - заявил Степанов.

Он отметил, что от COVAX Украина должна получить всего 8 млн доз вакцины от коронавируса. И поставка от Pfizer станет первой в рамках инициативы.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX будут уже на этой неделе.

Предполагается, что первые 117 тысяч доз Pfizer пойдут на прививки для персонала и обитателей домов для пожилых людей. После этого Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

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