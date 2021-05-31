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Єврокомісія схвалила застосування вакцини Pfizer для дітей 12-15 років

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей 12-15 років від COVID-19. Таким чином, країни ЄС можуть розширити свої прищепні кампанії.

Про це в Twitter повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

"Сьогодні Єврокомісія прийняла рішення схвалити використання вакцини BioNTech / Pfizer від COVID-19 для дітей 12-15 років. Тепер країни-учасниці можуть прийняти рішення розширити свою вакцинацію серед молоді", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії починається вакцинація підлітків від коронавірусу вже з 1 червня. При цьому днями в цій країні заявили, що ймовірно досягли колективного імунітету від COVID-19.

Тим часом в Ізраїлі пропонують вводити підліткам тільки одну дозу вакцини. На сьогодні органи охорони здоров'я США розглядають повідомлення про побічні ефекти у підлітків, у яких після вакцинації спостерігалися проблеми з серцем, в тому числі, міокардит. Захворювання у вакцинованих молодих людей в США з'являлося після вакцин Pfizer і Moderna.

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