В Ізраїлі дітям пропонують вводити тільки одну дозу COVID-вакцини

В Ізраїлі , найбільш вакцинованій країні у світі, задумалися про вакцинацію від коронавірусу дітей і підлітків. Правда, молодшому поколінню пропонують вводити тільки одну дозу вакцини.

В Ізраїлі розглядають можливість введення дітям тільки однієї дози вакцини від COVID-19 замість звичайних двох. Така пропозиція надійшла після повідомлень про легкі проблеми зі здоров'ям у деяких підлітків, які пройшли вакцинацію.

Тривожні повідомлення про побічні ефекти у підлітків зараз розглядають органи охорони здоров'я у США. Їм надійшли десятки повідомлень про легкі проблеми з серцем - захворювання, що зветься міокардитом.

Захворювання у вакцинованих молодих людей в США з'явилось після вакцинації вакцинами Pfizer-BioNtech і Moderna. Як відомо, саме Pfizer вакцинували від коронавірусу в Ізраїлі майже всіх дорослих.

В Ізраїлі, квітневий звіт Міністерства охорони здоров'я про побічні ефекти вакцини Pfizer-BioNtech викликав побоювання з приводу можливого зв'язку між другим щепленням і декількома десятками випадків міокардиту.