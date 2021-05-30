В Ізраїлі дітям пропонують вводити тільки одну дозу COVID-вакцини
В Ізраїлі, найбільш вакцинованій країні у світі, задумалися про вакцинацію від коронавірусу дітей і підлітків. Правда, молодшому поколінню пропонують вводити тільки одну дозу вакцини.
Про це повідомляє Times of Israel.
В Ізраїлі розглядають можливість введення дітям тільки однієї дози вакцини від COVID-19 замість звичайних двох. Така пропозиція надійшла після повідомлень про легкі проблеми зі здоров'ям у деяких підлітків, які пройшли вакцинацію.
Тривожні повідомлення про побічні ефекти у підлітків зараз розглядають органи охорони здоров'я у США. Їм надійшли десятки повідомлень про легкі проблеми з серцем - захворювання, що зветься міокардитом.
Захворювання у вакцинованих молодих людей в США з'явилось після вакцинації вакцинами Pfizer-BioNtech і Moderna. Як відомо, саме Pfizer вакцинували від коронавірусу в Ізраїлі майже всіх дорослих.
В Ізраїлі, квітневий звіт Міністерства охорони здоров'я про побічні ефекти вакцини Pfizer-BioNtech викликав побоювання з приводу можливого зв'язку між другим щепленням і декількома десятками випадків міокардиту.
У повідомленні йдеться, що 60 хворих міокардитом пройшли курс лікування і виписані з лікарні в хорошому стані. Двоє з пацієнтів, які, як повідомляється, були здорові до вакцинації, в тому числі 22-річна жінка і 35-річний чоловік, померли.
Нагадаємо, в Ізраїлі вакциною Pfizer вакцинували найбільшу частину населення у світі. Досвід цієї країни допоміг оцінити, наскільки ефективна вакцина.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували 75 відсотків населення.