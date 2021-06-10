Європарламент вимагає скасувати патенти на COVID-вакцини

"Парламент пропонує почати переговори про тимчасову відмову від патентів, щоб поліпшити глобальний доступ до медичних препаратів, пов'язаних з COVID-19, і розв'язати проблеми глобального виробництва вакцин", - йдеться у повідомленні.

Депутати Європарламенту заявили, що добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і на яких умовах може бути виданий патент, щоб дозволити виробництво) є найбільш важливим способом масштабування і прискорення глобального розповсюдження вакцин.

Щоб усунути вузькі об'єми виробництва, ЄС закликали "швидко усунути експортні бар'єри та змінити власний механізм видачі дозволів на експорт".

Окрім того, США і Великобританія повинні "негайно скасувати заборону на експорт вакцин і сировини".

У Європарламенті підкреслили, що для імунізації 70% населення світу необхідно 11 млрд доз.