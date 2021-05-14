Фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі, - МОЗ

Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно всього 150 хвилин на тиждень.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу .

Він відзначає, що такі дані оприлюднені в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.

"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.

Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.

"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавіруса", - запевняє головний санлікар.