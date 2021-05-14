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Фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі, - МОЗ

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П'ятниця 14 травня 2021 10:36
Фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі, - МОЗ Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно всього 150 хвилин на тиждень.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він відзначає, що такі дані оприлюднені в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.

"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.

Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.

"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавіруса", - запевняє головний санлікар.

Нагадаємо, в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше президент Володимир Зеленський поставив уряду мету вакцинувати до 24 серпня понад половину дорослих українців. У МОЗ заявили, що цю мету потенційно можна виконати, однак для цього щомісяця потрібно вакцинувати 5,6 млн українців.

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