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У Франції почнуть прищеплювати від 19 людей старше 18 років з ожирінням

Новость на русском → Париж, Четвер 29 квітня 2021 19:05
У Франції почнуть прищеплювати від 19 людей старше 18 років з ожирінням Фото: вакцинація від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Франції з 1 травня почнуть прищеплювати від коронавірусу людей старше 18 років, які страждають ожирінням. Президент країни Еммануель Макрон закликав громадян, які мають серйозну надмірну вагу, відвідати прищепні центри.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Відзначається, що з 1 травня вакцинація від коронавірусу буде поширена на всіх громадян країни старше 18 років, що мають “серйозну надлишкову вагу" або індекс маси тіла більше 30.

"Я запрошую 2,3 мільйона зацікавлених французів відвідати центри вакцинації в ці вихідні", - цитує телеканал заяву Макрона.

Кампанія з вакцинації розпочалася у Франції наприкінці грудня 2020 року. В першу чергу щеплення змогли зробити літні люди і медичні працівники.

Раніше президент Франції повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень і пом'якшення локдауну. Комендантська година має бути повністю скасована 30 Червня, зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше на північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer. Фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених"

Відзначити, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.

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