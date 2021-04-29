У Франції почнуть прищеплювати від 19 людей старше 18 років з ожирінням

У Франції з 1 травня почнуть прищеплювати від коронавірусу людей старше 18 років, які страждають ожирінням. Президент країни Еммануель Макрон закликав громадян, які мають серйозну надмірну вагу, відвідати прищепні центри.

Про це повідомляє телеканал BFM TV .

Відзначається, що з 1 травня вакцинація від коронавірусу буде поширена на всіх громадян країни старше 18 років, що мають “серйозну надлишкову вагу" або індекс маси тіла більше 30.

"Я запрошую 2,3 мільйона зацікавлених французів відвідати центри вакцинації в ці вихідні", - цитує телеканал заяву Макрона.

Кампанія з вакцинації розпочалася у Франції наприкінці грудня 2020 року. В першу чергу щеплення змогли зробити літні люди і медичні працівники.