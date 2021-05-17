RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Французька Sanofi заявила про створення COVID-вакцини з великим потенціалом

Автор: Андрій Василюк

Французька фармацевтична компанія Sanofi спільно із британським партнером GSK повідомила про успішне завершення другого етапу тестування своєї вакцини проти COVID-19. Випробування показали високий рівень вироблення антитіл після однієї дози препарату.

Про це повідомляє прес-служба французької компанії.

Зазначається, що проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).

"Після однієї ін'єкції в учасників (дослідження - ред.) проявлявся високий рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, що свідчить про великий потенціал вакцини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у другому етапі досліджень брали участь 722 добровольці.

Очікується, що найближчими тижнями розпочнеться основне дослідження в рамках третьої фази. На цьому етапі до тестування планують залучити 35 000 дорослих осіб з широкого кола країн. Передбачається виявлення рівня ефективності проти класичного варіанту коронавірусу з Уханю та південно-африканського штаму.

В разі успішних випробувань вакцина може бути затверджена в четвертому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вакцина повинна буде пройти клінічні випробування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус