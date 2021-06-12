G7 обговорила версію лабораторної витоку COVID. ВООЗ просить Китай бути прозорішим

На саміті G7 (країн "Великої сімки") обговорили версію лабораторного витоку COVID-19. Можливо, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.
Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, передає CNN.
За його словами, на саміті обговорювалося питання походження коронавірусу, в тому числі ідея про те, що пандемія могла виникнути через лабораторний витік. Він також додав, що перша фаза розслідування ВООЗ в Китаї не була остаточною.
"Ми вважаємо, що всі гіпотези повинні бути відкриті, і нам потрібно перейти до другого етапу (розслідування, - ред.), щоб дійсно дізнатися походження", - зазначив Гебреєсус .
Зазначимо, у березневому звіті ВООЗ було перераховано чотири можливі способи початку пандемії. При цьому найменш вірогідним було названо витік з лабораторії в Ухані.
"Нам потрібна співпраця з китайською стороною, нам потрібна прозорість, щоб зрозуміти або встановити походження цього вірусу", - додав гендиректор ВООЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз на саміті G7 підтримає США щодо розслідування пандемії COVID в Китаї.
До цього у ВООЗ заявляли, що теорія про лабораторне походження COVID-19 не виключається.