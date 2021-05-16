У Німеччині припустили, що доведеться повторно вакцинуватися від COVID-19

Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) припустили, що німцям доведеться повторно вакцинуватися від коронавірусу . На їх думку, це потрібно зробити не пізніше, чим у 2022 році.

"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.

Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.

Крім того, на думку Лаутербаха, якщо Німеччиною поширюватимуться нові штами та мутації коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію покращеними препаратами доведеться ще раніше.