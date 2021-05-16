ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині припустили, що доведеться повторно вакцинуватися від COVID-19

Новость на русском →
Німеччина, Неділя 16 травня 2021 09:14
У Німеччині припустили, що доведеться повторно вакцинуватися від COVID-19 Фото: німецькі експерти припустили, що потрібна повторна вакцинації (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Експерти Постійної комісії з вакцинації в Німеччині (STIKO) припустили, що німцям доведеться повторно вакцинуватися від коронавірусу. На їх думку, це потрібно зробити не пізніше, чим у 2022 році.

Про це розповів німецький телеканал Deutsche Welle.

"Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Потрібно бути готовими до того, що в майбутньому році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення", - сказав глава комісії Томас Мертенс.

Водночас експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я та колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунітет до коронавірусу після щеплення тримається близько 6 місяців, тому декому доведеться проходити повторну вакцинацію вже цієї осені.

Крім того, на думку Лаутербаха, якщо Німеччиною поширюватимуться нові штами та мутації коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними, то починати повторну вакцинацію покращеними препаратами доведеться ще раніше.

Нагадаємо, раніше українські вчені говорили, що необхідність повторної вакцинації від коронавірусу залежатиме від змін у самому вірусі, детальніше - в матеріалі "COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу".

Крім того, в компанії Pfizer заявляли про необхідність третьої дози вакцини для ще більш ефективного захисту від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація Коронавірус Германия
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19