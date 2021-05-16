Другу дозу COVID-вакцини отримали ще понад три тисячі українців

В Україні продовжують вакцинувати тих, хто вже отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. За минулу добу, 15 травня, щеплення другою дозою COVID-вакцини отримали понад 3 тисячі українців.

Про це свідчать дані, наведені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та Міністерством охорони здоров'я .

Станом на 14 травня кількість українців, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, становила 13 661. А станом на 15 травня, за даними глави МОЗ, ця кількість зросла до 17 086 людей .

Нагадаємо, нещодавно в МОЗ повідомили, що в Україні закінчується вакцина AstraZeneca, яка була призначена для щеплення першою дозою. Водночас міністерство зарезервувало понад 20 тисяч доз цієї вакцини для другого щеплення.

Додамо, у МОЗ анонсували запуск центрів для вакцинації людей з черги в "Дія". Перші такі центри будуть відкриті у великих містах.

Крім того, стало відомо, яку групу населення будуть вакцинувати новою партією вакцини Pfizer.