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Німеччина повертає безкоштовні тести на тлі антирекордів щодо COVID

Автор: Артем Горовенко

Німеччина з завтрашнього дня повертає практику безкоштовного тестування населення на COVID-19. Рішення прийнято на тлі рекордної захворюваності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutеrs.

Як заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я країни Єнс Шпан, з суботи, 13 листопада, німці знову зможуть безкоштовно зробити тест на коронавірус. Безкоштовне тестування для невакцинованих скасували місяць тому, але зараз Німеччина переживає рекордну захворюваність.

У той же час Шпан заявив, що підтримує посилення заходів для вакцинованих і тих, то перехворів. Зокрема, наявність негативного тесту для відвідування громадських заходів

"Ми повинні зробити все необхідне, щоб зламати цей імпульс", - добюавіл він.

За даними Міністерства охорони здоров'я, повністю вакциновано від COVID більше 67% населення Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина знову побила рекорд по коронавірусу - за добу виявили понад 50 тисяч нових випадків.

Також стало відомо, що в країні можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19.

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ГерманияКоронавірус