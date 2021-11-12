Німеччина повертає безкоштовні тести на тлі антирекордів щодо COVID

Як заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я країни Єнс Шпан, з суботи, 13 листопада, німці знову зможуть безкоштовно зробити тест на коронавірус. Безкоштовне тестування для невакцинованих скасували місяць тому, але зараз Німеччина переживає рекордну захворюваність.

У той же час Шпан заявив, що підтримує посилення заходів для вакцинованих і тих, то перехворів. Зокрема, наявність негативного тесту для відвідування громадських заходів

"Ми повинні зробити все необхідне, щоб зламати цей імпульс", - добюавіл він.

За даними Міністерства охорони здоров'я, повністю вакциновано від COVID більше 67% населення Німеччини.