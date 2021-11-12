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Германия возвращает бесплатные тесты на фоне антирекордов по COVID

Автор: Артем Горовенко

Германия с завтрашнего дня возвращает практику бесплатного тестирования населения на COVID-19. Решение принято на фоне рекордной заболеваемости в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutеrs.

Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Йенс Шпан, с субботы, 13 ноября, немцы снова смогут бесплатно сделать тест на коронавирус. Бесплатное тестирование для невакцинированных отменили месяц назад, но сейчас Германия переживает рекордную заболеваемость.

В то же время Шпан заявил, что поддерживает ужесточение мер для вакцинированных и тех, то переболел. В частности, наличие отрицательного теста для посещения общественных мероприятий

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы сломать этот импульс", - добюавил он.

По данным Министерства здравоохранения, полностью вакцинированы от COVID более 67% населения Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия снова побила рекорд по коронавирусу - за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев.

Также стало известно, что в стране могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19.

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