Германия возвращает бесплатные тесты на фоне антирекордов по COVID

Германия с завтрашнего дня возвращает практику бесплатного тестирования населения на COVID-19. Решение принято на фоне рекордной заболеваемости в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutеrs.
Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Йенс Шпан, с субботы, 13 ноября, немцы снова смогут бесплатно сделать тест на коронавирус. Бесплатное тестирование для невакцинированных отменили месяц назад, но сейчас Германия переживает рекордную заболеваемость.
В то же время Шпан заявил, что поддерживает ужесточение мер для вакцинированных и тех, то переболел. В частности, наличие отрицательного теста для посещения общественных мероприятий
"Мы должны сделать все необходимое, чтобы сломать этот импульс", - добюавил он.
По данным Министерства здравоохранения, полностью вакцинированы от COVID более 67% населения Германии.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия снова побила рекорд по коронавирусу - за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев.
Также стало известно, что в стране могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19.