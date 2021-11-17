Німеччина вводить обмеження для невакцинованих людей

Німеччина поступово вводить більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нагадаємо, що Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.
Раніше повідомлялося, що Австрія запровадила жорсткі заходи для невакцинованих людей. Їм дозволили виходити з дому тільки з певною метою.