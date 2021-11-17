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Німеччина вводить обмеження для невакцинованих людей

Автор: Наталья Скороход

Німеччина поступово вводить більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нагадаємо, що Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.

Раніше повідомлялося, що Австрія запровадила жорсткі заходи для невакцинованих людей. Їм дозволили виходити з дому тільки з певною метою.

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