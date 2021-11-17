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Германия вводит ограничения для невакцинированных людей

Автор: Наталья Скороход

Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Напомним, что Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в стране тяжелая ситуация с заболеваемостью.

Ранее сообщалось, что Австрия ввела жесткие меры для невакцинированных людей. Им разрешили выходить из дома только с определенной целью.

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