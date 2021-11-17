Германия вводит ограничения для невакцинированных людей

Германия постепенно вводит более жесткие ограничения для людей, которые до сих пор не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые ограничения пока что коснулись только некоторых земель, в которых местные власти считают их необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Напомним, что Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса. По ее словам, в стране тяжелая ситуация с заболеваемостью.

Ранее сообщалось, что Австрия ввела жесткие меры для невакцинированных людей. Им разрешили выходить из дома только с определенной целью.