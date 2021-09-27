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Глава Pfizer виступив проти відмови від інтелектуальної власності на вакцини

Автор: Наталья Скороход

Глава Pfizer Альберт Бурла не вважає гарною ідеєю відмову від інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу. За його словами, компанія і так робить достатньо для боротьби з COVID-19 по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Альберта Бурла ABC News.

Гендиректор Pfizer сказав, що не вважає гарною ідеєю відмову від інтелектуальної власності, щоб прискорити поширення вакцин від COVID-19.

"Інтелектуальна власність - це те, що створило процвітаючий сектор наук про життя, який був готовий, коли почалася пандемія", - сказав Бурла.

Він також спростував критику про те, що компанія нічого не робить для боротьби з коронавірусом в бідніших країнах.

"Ми завжди можемо зробити більше, але я хочу, щоб люди розуміли, що ми робимо прямо зараз", - сказав він.

Глава Pfizer сказав, що його компанія взяла на себе зобов'язання виробляти мільярди доз вакцини як для первинних щеплень, так і для ревакцинації. Крім того, Pfizer пропонує вакцини за нижчими цінами для країн із середнім і низьким рівнем доходів.

Нагадаємо, що відмови від прав інтелектуальної власності може виявитися недостатньо, щоб перемогти коронавірус в бідних країнах. Про це заявили у СОТ.

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