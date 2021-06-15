Голова ВООЗ: коронавірус швидший за розподіл вакцин у світі

"Це велика допомога, але нам потрібно більше, і вони (вакцини - ред.) потрібні нам швидше. Зараз вірус рухається швидше, ніж глобальний розподіл вакцин. Щодня помирає понад 10 000 людей... цим громадам потрібні вакцини, і вони потрібні їм зараз, а не наступного року", - сказав голова ВООЗ.

7 червня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що яскрава нерівність у питанні розподілу вакцин проти COVID-19 створила "пандемію двох шляхів", в якій західні країни мають більше доз вакцин порівняно із біднішими країнами. Країни з низьким рівнем доходу мають лише 0,4% всіх введених вакцин.

14 червня глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що торгові бар'єри, пов'язані з медичними товарами, заважають боротьбі із пандемією COVID-19. Вона закликала держави-члени відмовитися від них на тлі активізації зусиль для досягнення угоди про спільне поширення вакцин.