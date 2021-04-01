Глава ВООЗ закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для нужденних країн

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавіруса для нужденних країн. Вакцини повинні бути передані COVAX.
Про це він сказав у зверненні в четвер, повідомляє прес-служба ВООЗ.
За словами Гебрейесуса, ці вакцини дозволили б почати робити щеплення у 20 країнах, які вже готові почати вакцинацію, однак у них немає препарату.
"Минулого тижня я звернувся з наполегливим проханням до країн, що мають дози вакцин, які внесені в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негайно передати 10 мільйонів доз COVAX", - нагадав глава ВООЗ.
Він також додав, що попросив виробників допомогти гарантувати, що країни зможуть швидко здати ці дози.
"Я все ще сподіваюся, що деякі далекоглядні і освічені лідери допоможуть нам. Я знаю, що це важкий час для багатьох країн, оскільки число випадків захворювання і госпіталізацій зростає. Але, навпаки, саме тоді, коли число випадків зростає, найважливіше час для справедливого розподілу вакцин та захисту медичних працівників та груп ризику", - сказав Гебрейесус.
Раніше Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.
Нагадаємо, програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX заявила у вівторок, що до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.