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Грузія на Великдень зачинить кладовища та зупинить транспорт

Автор: Дмитро Левицький

Влада Грузії через пандемію коронавірусу вирішила ввести додаткові обмеження на Великдень та період травневих свят. Зокрема, вирішили заборонити відвідування кладовищ та роботу громадського транспорту.

Про це повідомило "Ехо Кавказу".

Як вирішили на засіданні міжвідомчої координаційної ради, всі дороги до кладовищ будуть перекриті, а з 3 по 12 травня не буде працювати громадський транспорт.

Великоднє богослужіння пройде з дотримання епідеміологічних рекомендацій, а комендантська година у великодню ніч буде скорочена та діятиме з 23:00 1 травня до 04:00 2 травня.

Зазначається, що 4-11 травня у Грузії через ситуацію з коронавірусом оголосили вихідними днями.

Нагадаємо, на відміну від Грузії, в Україні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень та травневі свята.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як працюватимуть українські церкви на Великдень.

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