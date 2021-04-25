Кабмін не змінюватиме модель карантину на травневі свята, - Шмигаль

Модель адаптивного карантину в Україні не буде змінюватися на травневі свята. Однак українцям слід проявити відповідальність і уникати масових скупчень.

"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарила зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей. Він також додав, що уряд цього тижня обговорював питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської Ради Церков.