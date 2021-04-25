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Кабмін не змінюватиме модель карантину на травневі свята, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Неділя 25 квітня 2021 13:45
Кабмін не змінюватиме модель карантину на травневі свята, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Модель адаптивного карантину в Україні не буде змінюватися на травневі свята. Однак українцям слід проявити відповідальність і уникати масових скупчень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарила зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з "червоної" зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей. Він також додав, що уряд цього тижня обговорював питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської Ради Церков.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як працюватимуть храми в умовах карантину на Великдень.

Відзначимо, Одеська область вийшла з "червоної" зони карантину з 25 квітня.

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