Херсон на п'ять днів вводить додаткові карантинні заходи

Карантин у Херсоні вирішили ще більше посилити на п'ять днів. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської міської ради у Facebook .

При цьому з 10 по 18 квітня дозволено навчання в дистанційній формі в закладах позашкільної освіти.

Таким чином, з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно в Херсоні буде заборонено:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в "жовтій зоні". Також РБК-Україна писало про те, що саме дозволено та заборонено в області.

Сьогодні Івано-Франківськ вийшов з "червоної зони" карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів.