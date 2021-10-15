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Перша в країні. Херсонська область перейшла в "червону" зону карантину

Автор: Дмитро Левицький

Херсонська область офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. У цій зоні область перебуватиме поки Державна комісія ТЕБ та НС не ухвалить відповідного рішення після покращення ситуації з коронавірусом.

Які обмеження будуть діяти в регіоні - в матеріалі РБК-Україна.

Поки Херсонська область у "червоній" зоні карантину, у регіоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано не 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, хто ще може потрапити до "червоної" зони карантину.

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Херсонская областьКарантинКоронавірусЧервона зона карантину