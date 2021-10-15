Первая в стране. Херсонская область перешла в "красную" зону карантина

Херсонская область официально перешла в "красную" зону карантина . В этой зоне область будет находиться пока Государственная комиссия ТЭБ и ЧС не примет соответствующее решение после улучшения ситуации с коронавирусом.

Пока Херсонская область в "красной" зоне карантина, в регионе запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинировано не 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.